Иммобиле: «Моё будущее в сборной? Посмотрим в конце сезона»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал журналистам по поводу своего будущего в сборной Италии.

«Мое будущее в сборной? Я тот, кто никогда не отступает, теперь я стремлюсь закончить чемпионат, забить голы с «Лацио», а потом посмотрим», — сказал он в интервью Sky Sport Italia.

В прошедшем туре Серии А форвард забил три гола в ворота «Дженоа», но тем не менее все еще переживает из-за непопадания сборной на чемпионат мира в Катаре.

«Критика — часть футбола, но я не люблю, когда придумывают плохие вещи. Я более чем сожалею о непопадании на чемпионат мира, но у меня такие же обязанности, как и у всех остальных. Когда приходит такое великое поражение, ни на кого нельзя указывать пальцем», - сказал он.