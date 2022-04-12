Амброзини: «Юве» совершил слишком много ошибок, чтобы бороться за скудетто»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини высказал свой мнение по поводу борьбы за чемпионство в Италии.

«Для меня «Юве» сделал больше ошибок, чем кто-либо другой, на всех уровнях, чтобы думать о борьбе за скудетто в этом году, и заслуживает того, чтобы выйти из борьбы за него. Если бы он выиграл у «Интера», мы бы говорили о чем-то другом», - сказал Амброзини в интервью DAZN.

В недавнем матче Серии А «Ювентус» на своем поле уступил «Интеру» со счетом 0:1. На данный момент туринский клуб занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Милана» на шесть очков.