«Милан» сомневается, что сможет подписать Асенсио

«Милан» сомневается, что сможет подписать нападающего «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает MilanNews, «россонери» знают, что у Асенсио есть хорошие шансы покинуть испанскую столицу этим летом, так как у него остался всего один год контракта, а руководство «Милана» провело переговоры с агентами испанца о потенциальном переходе.

Техническому директору Паоло Мальдини очень нравится 26-летний игрок, но на данный момент есть два препятствия, которые нужно решить. Во-первых, это зарплата игрока, потому что Асенсио просит около 7 миллионов евро за сезон.

Вторым препятствием является очень сильная конкуренция со стороны клубов Премьер-лиги, что означает, что любые шансы на проведение сделки будут зависеть от самого игрока.