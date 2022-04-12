«Интеру» будет сложно подписать Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, есть несколько факторов, которые пока мешают этому трансферу.

Во-первых, пока неизвестна судьба нападающих «Интера» Алексиса Санчеса и Лаутаро Мартинеса. Оба игрока могут покинуть клуб предстоящим летом.

Во-вторых, Дибала запрашивает неподъёмную для «нерадзурри» зарплату. Клуб не может предложить 28-летнему аргентинцу €6 млн в год.

В текущем сезоне Паоло, чей контракт со «старой сеньорой» истекает летом, провёл 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.