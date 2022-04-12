Кьеллини об уходе из «Ювентуса»: «Я должен оценить многие вещи…»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сообщил журналистам, что пока не принял определенного решения относительно своего будущего.

«Я наслаждаюсь днями, я счастлив и безмятежен, я должен понять и оценить многие вещи», — сказал защитник в понедельник.

Ранее сообщалось, что Кьеллини может перейти в один из клубов МЛС, однако агент футболиста Давиде Липпи отказался комментировать эту информацию.

Кьеллини провел 17 сезонов в «Ювентусе» и является единственным игроком «золотой эры», выигравшим все девять титулов Серии А. Он сыграл 554 игры в футболке «бьянконери», выиграв 19 трофеев. Прошлым летом 37-летний капитан сборной Италии выиграл Евро-2020.