«Ювентус» требует 100 миллионов евро за де Лихта

Сообщается, что «Барселоне» потребуется выложить 100 миллионов евро, чтобы подписать Маттайса де Лихта из «Ювентуса» в летнее трансферное окно, согласно сообщению испанского издания Fichajes.

Усиление центрального звена обороны — одна из задач «Барселоны», поскольку Херард Пике приближается к завершающей фазе своей карьеры. Кроме того, Самюэль Умтити и Клемент Лангле столкнулись с неопределенным будущим на «Камп Ноу» и могут покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб практически договорился о переходе защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. Тем не менее, «Барселона» рассчитывает на приобретение еще одного защитника, но цена, которую запрашивает «Ювентус» может оказаться неподъемной.