Кристиан Вьери: «Фиорентина могла попасть в топ-4, если бы не продала Влаховича»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери считает, что «Фиорентина» могла бы попасть в зону Лиги чемпионов, если бы не продавала лучших игроков.

«Фиорентина» заслуживает поздравлений, потому что клуб показывает действительно хороший футбол. Я думаю, если бы Влахович остался во Флоренции, команда могла бы занять четвертое место в этом сезоне», - сказал Вьери в шоу на Twitch Bobo TV.

«Фиорентина» имела шансы побороться за четвертое место в Серии А зимой. Сейчас клуб занимает седьмое место, отставая от «Ювентуса» на 9 очков.