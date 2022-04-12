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Чемпионат Италии. Серия А

Кристиан Вьери: «Фиорентина могла попасть в топ-4, если бы не продала Влаховича»

12 Апреля 2022 • 10:20 Комментировать

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери считает, что «Фиорентина» могла бы попасть в зону Лиги чемпионов, если бы не продавала лучших игроков.

«Фиорентина» заслуживает поздравлений, потому что клуб показывает действительно хороший футбол. Я думаю, если бы Влахович остался во Флоренции, команда могла бы занять четвертое место в этом сезоне», - сказал Вьери в шоу на Twitch Bobo TV.

«Фиорентина» имела шансы побороться за четвертое место в Серии А зимой. Сейчас клуб занимает седьмое место, отставая от «Ювентуса» на 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Кристиан Вьери Душан Влахович
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