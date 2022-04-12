Каннаваро об итальянском футболе: «Пора проснуться, мы больше не лучшие»

Чемпион мира и бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро поделился журналистами своим мнением о том, что происходит в итальянском футболе.

«Мы отстаем во всех мыслимых областях. Мы продолжаем идти в том же духе и не понимаем, что другие идут быстрее, и мы больше не лучшие. Мы должны проснуться и что-то сделать», - заявил Каннаваро.

Каннаваро завершил карьеру игрока в 2012 году и работал тренером в Китае и ОАЭ, но надеется вскоре получить свой первый европейский опыт.

«Цель состоит в том, чтобы найти проект, который позволит мне делать то, что я хочу, и показать, что я имею в виду. Я уже отклонил несколько предложений. Я решил расти как личность и как тренер, путешествуя, знакомясь с новыми культурами других стран. Я бы тоже хотел работать в Италии, но нам нужно что-то делать с инфраструктурой», - подытожил Каннаваро.