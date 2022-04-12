Защитник «Арсенала» хочет переехать в Италию

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий сейчас на правах аренды в «Удинезе», хочет остаться в Италии.

«Я бы хотел остаться в Серии А на следующий сезон. У меня контракт с «Арсеналом» до июня 2024 года, но я так счастлив здесь, в «Удинезе», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Gazzetta.

Мари перешёл в «Удинезе» в январе этого года. Он должен будет вернуться в «Арсенал» в июне. В договоре об аренде нет пункта о выкупе игрока.

В текущем сезоне 28-летний испанец провёл за «Удинезе» восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Цена игрока на Transfermarkt составляет €5 млн.