Кварацхелия близок к переходу в «Наполи»

Молодой грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия со следующего сезона будет выступать за итальянский «Наполи».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний грузинский футболист близок к переходу в неаполитанскую команду. О трансфере будет объявлено в самое ближайшее время. Напомним, что Хвича подпишет с «Наполи» долгосрочное соглашение с зарплатой в один миллион евро в год.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия провёл в РПЛ в составе «Рубина» 19 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.