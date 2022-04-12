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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия близок к переходу в «Наполи»

12 Апреля 2022 • 08:58 Комментировать

Молодой грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия со следующего сезона будет выступать за итальянский «Наполи».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний грузинский футболист близок к переходу в неаполитанскую команду. О трансфере будет объявлено в самое ближайшее время. Напомним, что Хвича подпишет с «Наполи» долгосрочное соглашение с зарплатой в один миллион евро в год.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия провёл в РПЛ в составе «Рубина» 19 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Хвича Кварацхелия
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