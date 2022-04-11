«Болонья» забила два мяча «Сампдории»

«Болонья» одержала первую за последние шесть матчей победу, забив два мяча «Сампдории». Оба гола были проведены во втором тайме, из записал на свой счет австрийской форвард Марко Арнаутович.

«Болонья» поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А.