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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» забила два мяча «Сампдории»

11 Апреля 2022 • 23:55 Комментировать
Болонья
2:0
Сампдория
окончен

«Болонья» одержала первую за последние шесть матчей победу, забив два мяча «Сампдории». Оба гола были проведены во втором тайме, из записал на свой счет австрийской форвард Марко Арнаутович.

«Болонья» поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Протокол игры  
Болонья 2:0Сампдория
(1:0) Арнаутович Марко61'   
(2:0) Арнаутович Марко76'   
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель Гари  74' (Бонифаци Кевин (  74') Теате АртурХики АаронЭбишер Мишель  60' (Домингес Николас (  60') Схаутен ЙердиСванберг Маттиас   38'  46' (Сориано Роберто (  46') Дейкс МитчеллАрнаутович МаркоБарроу Муса  60' (Сансоне Никола (  60')
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоВиньято ЭмануэльВиола НиколасКасиус ДенсоОрсолини РиккардоФальчинелли ДиегоСиниша МихайловичМ'Байе Ибрахим
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари Алекс   60'  59' (Йосида Майя (  59') Колли ОмарМурру Никола  80' (Виейра Ронни (  80') Ринкон Томас  67' (Квальярелла Фабио (  67') Кандрева Антонио  80' (Ауджелло Томмазо (  80') Сенси СтефаноТорсби МортенСабири Абдельхамид   10'Капуто Франческо
Запасные: Маньяни ДжанджакомоСупряга ВладиславРавалья НиколаЙепес ЖерарФальконе ВладимироТримболи СимонеАскилдсен Кристоффер
11 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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