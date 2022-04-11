«Болонья» забила два мяча «Сампдории»

«Болонья» одержала первую за последние шесть матчей победу, забив два мяча «Сампдории». Оба гола были проведены во втором тайме, из записал на свой счет австрийской форвард Марко Арнаутович.
«Болонья» поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Протокол игры
|(1:0) Арнаутович Марко61'
|(2:0) Арнаутович Марко76'
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари 74' (Бонифаци Кевин ( 74') •Теате Артур•Хики Аарон•Эбишер Мишель 60' (Домингес Николас ( 60') •Схаутен Йерди•Сванберг Маттиас 38' 46' (Сориано Роберто ( 46') •Дейкс Митчелл•Арнаутович Марко•Барроу Муса 60' (Сансоне Никола ( 60')
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс 60' 59' (Йосида Майя ( 59') •Колли Омар•Мурру Никола 80' (Виейра Ронни ( 80') •Ринкон Томас 67' (Квальярелла Фабио ( 67') •Кандрева Антонио 80' (Ауджелло Томмазо ( 80') •Сенси Стефано•Торсби Мортен•Сабири Абдельхамид • 10'Капуто Франческо
11 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).