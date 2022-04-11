Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может продать Лосано летом

11 Апреля 2022 • 20:36 Комментировать
Наполи
...
Рома
1.88 3.75 3.95
18.04 20:00

Вингер итальянского «Наполи» Ирвинг Лосано летом может быть продан в другой клуб.

Мексиканец не всегда проходит в стартовый состав «Наполи», а также нередко выбывает из строя из-за травм. По информации издания Calciomercato, неаполитанский клуб всерьёз рассматривает возможность продажи 26-летнего футболиста по окончании сезона. Утверждается также, что заменить его может Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Динамо» из Батуми.

Контрактное соглашение Ирвинга Лосано с «Наполи» истекает через два года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского нападающего в 35 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 71 минута Болонья 1:0 Сампдория 2.27 3.40 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Апреля
23:01 · Италия. Серия Б
«Виченца» избавилась от Брокки
22:09 · Италия. Серия А
Скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Лестера»
21:28 · Италия. Серия А
Кьяер держит слово - он не бреется и не стрижётся уже почти полгода
21:00 · Италия. Серия А
Сакки: «Чемпионство «Милана» будет чудом»
20:36 · Италия. Серия А
«Наполи» может продать Лосано летом
19:31 · Италия. Серия А
Спинаццола близок к возвращению после длительной травмы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» может отказаться от выкупа Диаса у «Реала»
18:48 · Италия. Серия А
Кьяер возобновил тренировки с «Миланом»
17:56 · Италия. Серия А
Агент Кьеллини не стал комментировать слухи о переходе в МЛС
16:56 · Италия. Серия А
«Рома» не ведает поражений уже одиннадцать матчей кряду - самая продолжительная текущая серия в Серии А
15:39 · Италия. Серия А
Бергоми: «Милан» и «Наполи» не уступают «Интеру» в борьбе за чемпионство
15:27 · Италия. Серия А
«Милан» и «Рома» интересуется Хамедом Траоре
15:20 · Италия. Серия А
Моратти: «Предпочитаю Дибалу, но «Интеру» нужен центральный нападающий»
14:56 · Италия. Серия А
СМИ: Аллегри и Недвед снова испортили отношения
14:36 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес обвинил игроков «Торино» в постоянной задержке времени
Все новости
Рекомендуем