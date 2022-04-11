«Наполи» может продать Лосано летом

Вингер итальянского «Наполи» Ирвинг Лосано летом может быть продан в другой клуб.

Мексиканец не всегда проходит в стартовый состав «Наполи», а также нередко выбывает из строя из-за травм. По информации издания Calciomercato, неаполитанский клуб всерьёз рассматривает возможность продажи 26-летнего футболиста по окончании сезона. Утверждается также, что заменить его может Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Динамо» из Батуми.

Контрактное соглашение Ирвинга Лосано с «Наполи» истекает через два года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского нападающего в 35 млн евро.