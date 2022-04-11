Спинаццола близок к возвращению после длительной травмы

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола близок к возвращению в строй после травмы, полученной в составе сборной Италии на Евро-2020. Недавно футболист оказался на скамейке запасных своей команды в игре Серии А против «Салернитаны».

«Я чувствую себя хорошо, я восстановился после нескольких действительно непростых месяцев, но я знал, что вернусь и стану куда сильнее», – цитирует защитника издание Football Italia.

Несмотря на травму, футболист всё же получил свою золотую медаль за победу на Евро-2020. В финальной игре европейского первенства сборная Италии прошлым летом в серии пенальти обыграла Англию.