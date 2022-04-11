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Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола близок к возвращению после длительной травмы

11 Апреля 2022 • 19:31 Комментировать
Наполи
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Рома
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18.04 20:00
Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола близок к возвращению в строй после травмы, полученной в составе сборной Италии на Евро-2020. Недавно футболист оказался на скамейке запасных своей команды в игре Серии А против «Салернитаны».
 
«Я чувствую себя хорошо, я восстановился после нескольких действительно непростых месяцев, но я знал, что вернусь и стану куда сильнее», – цитирует защитника издание Football Italia.
 
Несмотря на травму, футболист всё же получил свою золотую медаль за победу на Евро-2020. В финальной игре европейского первенства сборная Италии прошлым летом в серии пенальти обыграла Англию.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
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