Шомуродов может продолжить карьеру в «Торино»

Экс-нападающий «Ростова» и действующий футболист «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Руководители «Торино» прорабатывают варианты усиления линии атаки. Владельцу клуба срочно следует найти замену Андреа Белотти. Итальянец принял решение не подписывать новый контракт с клубом и покинет Турин в качестве свободного агента.

Рассматриваются все варианты сделки: как аренда, так и полноценный трансфер.

Ранее в СМИ был опубликован ряд материалов относительно интереса к Шомуродову со стороны сразу 2 немецких клубов: «Лейпцига» и «Хоффенхайма».

Сам футболист не так давно говорил о желании проявить себя и раскритиковал минимальный объем игрового времени, который получает в Риме.