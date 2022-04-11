«Милан» и «Рома» интересуется Хамедом Траоре

«Милан» и «Рома» интересуется нападающим «Сассуоло» Хамедом Траоре, сообщает Calciomercato.

Дубль, который игрок оформил в ворота «Аталанты», показал, что Траоре находится в отличной форме, и теперь у него 7 голов за в сезоне и 4 результативные передачи. Игроком заинтересовался «Милан» и «Рома», сообщают итальянские СМИ.

Траоре начинал как центральный атакующий полузащитник, но теперь он завоевывает репутацию игрока, который может смещаться влево или вправо, что потенциально делает его очень полезным и универсальным игроком.

Сообщается, что на данный момент никаких переговоров с участием «россонеро» или «джаллоросси» не ведется, но уже начались запросы на информацию.

Предполагается, что сумма трансфера за футболиста «Сассуоло» составит около 30 миллионов евро.