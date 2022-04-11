Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Предпочитаю Дибалу, но «Интеру» нужен центральный нападающий»

11 Апреля 2022 • 15:20 Комментировать

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился с журналистами мыслями о своих трансферных предпочтениях.

«Я всегда высказываюсь за Дибалу, он действительно силен. Однако я считаю, что «Интеру» нужен центральный нападающий. Если это будет не Лукаку, «Интеру» все равно понадобится новый», — сказал Моратти.

Также он сообщил, что до сих пор поддерживает отношения с бывшим главным тренером клуба Жозе Моуринью.

«Я до сих пор иногда разговариваю с ним, надеюсь, у него все получится, за исключением матча с «Интером» после Пасхи», — заключил бывший президент «нерадзурри».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Массимо Моратти Ромелу Лукаку Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.04  21:45 Болонья ... Сампдория 2.27 3.40 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Апреля
16:56 · Италия. Серия А
«Рома» не ведает поражений уже одиннадцать матчей кряду - самая продолжительная текущая серия в Серии А
15:39 · Италия. Серия А
Бергоми: «Милан» и «Наполи» не уступают «Интеру» в борьбе за чемпионство
15:27 · Италия. Серия А
«Милан» и «Рома» интересуется Хамедом Траоре
15:20 · Италия. Серия А
Моратти: «Предпочитаю Дибалу, но «Интеру» нужен центральный нападающий»
14:56 · Италия. Серия А
СМИ: Аллегри и Недвед снова испортили отношения
14:36 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес обвинил игроков «Торино» в постоянной задержке времени
14:21 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Симоне Индзаги новый контракт сроком до 2025 года
14:15 · Италия. Серия А
Спаллетти недоволен формой Осимхена
13:46 · Италия. Серия А
Бремер признан игроком матча в поединке против «Милана»
13:32 · Италия. Серия А
Тонали о борьбе за скудетто: «Нужно обнулить настройки и начать заново»
13:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» связался с агентом Милинковича-Савича
12:55 · Италия. Серия А
Адани: «Интер» подтведил свои претензии на чемпионство»
12:41 · Италия. Серия А
Карневали: «Мы ведём переговоры по Распадори, но не с «Ювентусом»
12:36 · Италия. Серия А
Кулибали об игре с «Фиорентиной»: Хотели выиграть, я ужасно зол».
11:38 · Италия. Серия А
Ачерби может перейти в «Ювентус» 2
Все новости
Рекомендуем