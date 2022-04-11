Моратти: «Предпочитаю Дибалу, но «Интеру» нужен центральный нападающий»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился с журналистами мыслями о своих трансферных предпочтениях.

«Я всегда высказываюсь за Дибалу, он действительно силен. Однако я считаю, что «Интеру» нужен центральный нападающий. Если это будет не Лукаку, «Интеру» все равно понадобится новый», — сказал Моратти.

Также он сообщил, что до сих пор поддерживает отношения с бывшим главным тренером клуба Жозе Моуринью.

«Я до сих пор иногда разговариваю с ним, надеюсь, у него все получится, за исключением матча с «Интером» после Пасхи», — заключил бывший президент «нерадзурри».