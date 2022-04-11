СМИ: Аллегри и Недвед снова испортили отношения

Главный тренер «Ювентуса» и вице-президент клуба Павел Недвед снова испортили отношения, сообщают итальянский СМИ.

Sky Sport Italia показал видео, на котором Недвед в отчаянии качает головой, в то время как Макс Аллегри заменял Дибалу в победе «Ювентуса» над «Кальяри» со счетом 2:1 в субботу вечером.

Как сообщают источники в клубе, которых цитирует Il Corriere della Sera, видео не относится к моменту замены Дибалы. Аллегри также сказал, что снимок, вероятно, был сделан в другой момент.

Также сообщается, что Недвед негативно высказался о неудаче «Ювентуса» в матче против «Интера», который туринский клуб проиграл со счетом 0:1.

Согласно Il Corriere della Sera, отношения между тренером и бывшим вингером не идеальны, а атмосфера в клубе «неспокойная». «Ювентус» уволил Аллегри в 2019 году, несмотря на то, что за пять сезонов выиграл 11 трофеев.