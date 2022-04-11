«Интер» предложит Симоне Индзаги новый контракт сроком до 2025 года

«Интер» готов предложить Симоне Индзаги новый контракт на сумму 6 миллионов евро за сезон до 2025 года, сообщают итальянские СМИ. Текущий контракт Индзаги рассчитан до конца следующего сезона. По старому соглашению наставник «Интера» получает 4,5 миллиона евро в год.

Президент Стивен Чжан и руководство клуба полностью довольны работой, которую Индзаги проделал с момента прибытия прошлым летом, заменив на этом посту Антонио Конте, говорится в сообщении.

«Интер» продолжает борьбу за скудетто, деля второе место в таблице с «Наполи» и отставая на два очка от лидирующего «Милана».