Бремер признан игроком матча в поединке против «Милана»

Главная летняя трансферная цель «Интера» Глейсон Бремер вчера был признан игроком матча в домашней игре «Торино» против «Милана». Напомним, что встреча между туринским клубом и «россонери» завершилась в нулевую ничью. Таким образом бразилец помог своей, возможно, будущей команде в лице «Интера» в борьбе за Скудетто.

Также Бремер был признан лучшим игроком матча по версии издания La Gazzetta dello Sport, которая оценила действия футболиста по 10-бальной шкале в 7,5.