Тонали о борьбе за скудетто: «Нужно обнулить настройки и начать заново»

Футболист «Милана» Сандро Тонали прокомментировал последние выступления клуба в Серии А.

«Есть горечь, потому что мы снова сыграли вничью 0:0. Мы постараемся забыть эти две игры, но это будет нелегко», - сказал Тонали.

«Милан», находящийся на первой строчке таблицы Серии А, закончил два последних поединка со счетом 0:0 и позволил «Интеру» и «Наполи» вплотную приблизиться к себе.

«Мы должны попытаться сбросить настройки и начать заново. Мы пытались играть в свою игру, но не забили. Все может измениться в одной игре. Одной победы достаточно, чтобы изменить ситуацию», - сказал Тонали.