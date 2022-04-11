«Ювентус» связался с агентом Милинковича-Савича

«Ювентус» связался с агентом полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича, сообщает Calciomercato.

«Бьянконери» уже связались с агентом 27-летнего футболиста, чтобы обговорить условия в преддверии летнего трансферного окна.

Первоначально «Лацио» установил запрашиваемую цену за Милинковича-Савича в размере 70 миллионов евро, но «Ювентус» надеется договориться о снижении этой цены.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.