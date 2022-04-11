Карневали: «Мы ведём переговоры по Распадори, но не с «Ювентусом»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что «Ювентус» не начал переговоры о подписании контракта с Джакомо Распадори, несмотря на последнюю информацию.

Он также добавил, что другой клуб установил с ними предварительные контакты по поводу приобретения молодого итальянского нападающего.

«Нет, мы говорим не с «Ювентусом», а с кем-то другим. Мы только в начале пути, интерес есть, но ничего конкретного», - отметил президент «Сассуоло» в интервью DAZN.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» восхищаются игрой 22-летнего форварда и хотят, чтобы игрок связал свою судьбу с клубом.