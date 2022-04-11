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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби может перейти в «Ювентус»

11 Апреля 2022 • 11:38 Комментировать (2)

Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби в летнее межсезонье может сменить клубную прописку и перебраться в туринский «Ювентус».

По информации известного журналиста Николо Скиры, 34-летний итальянский футболист может летом перейти в туринский клуб. Боссы «Ювентуса» считают, что Ачерби станет идеальной заменой опытному Джорджо Кьеллини. Стоит отметить, что в услугах Франческо также заинтересован миланский «Интер».

В этом сезоне Франческо Ачерби провёл в итальянском чемпионате 24 поединка и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Серия А Франческо Ачерби
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