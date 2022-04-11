Гасперини: «Аталанте» нужно будет сделать что-то особенное, чтобы в этом сезоне попасть в еврокубки

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал журналистам о том, что его команде в этом сезоне будет очень тяжело попасть в еврокубки.

Гасперини сказал, что бергамаски плохо выступают во второй половине сезона, но на то есть свои причины, ведь у команды очень много травмированных. Опытный специалист отметил, что в оставшихся матчах футболисты «Аталанты» должны сделать что-то особенное для того, чтобы в итоге попасть в еврокубковую зону.

Напомним, что на данный момент «Аталанта» занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице.