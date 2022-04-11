Дель Пьеро: «Интер» продолжает оставаться фаворитом в борьбе за скудетто»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился с журналистами мнением о борьбе за чемпионство в Италии.

«По тому, что они показали в этом сезоне, «Интер» по-прежнему остается фаворитом», — сказал Дель Пьеро в интервью Sky Sport Italia.

Он отметил, что игроки миланского клуба имеют необходимый опыт для победы в гонке за первое место.

«Цифры доказывают превосходство «нерадзурри». У них самая сбалансированная и глубокая команда. Они уже выигрывали чемпионат, поэтому некоторые игроки имеют определенный опыт. Это реальное преимущество в заключительной части сезона», - отметил Дель Пьеро.