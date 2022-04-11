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Чемпионат Италии. Серия А

Асенсио может перейти в «Ювентус»

11 Апреля 2022 • 10:24 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
2.20 3.35 3.45
Через 10 ч. 39 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанец рассматривается в качестве замены Пауло Дибале, который, вероятно, покинет Турин нынешним летом.

Асенсио защищает цвета «Реала» с 2016 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний футболист провёл 26 матчей, отметившись в них восемью забитыми мячами. В Лиге чемпионов на счету испанца один год в шести встречах.

Контракт вингера со королевским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Асенсио в 40 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Марко Асенсио
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