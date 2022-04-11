Асенсио может перейти в «Ювентус»

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанец рассматривается в качестве замены Пауло Дибале, который, вероятно, покинет Турин нынешним летом.

Асенсио защищает цвета «Реала» с 2016 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний футболист провёл 26 матчей, отметившись в них восемью забитыми мячами. В Лиге чемпионов на счету испанца один год в шести встречах.

Контракт вингера со королевским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Асенсио в 40 миллионов евро.