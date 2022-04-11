Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» по новому контракту готов платить Перишичу 4 млн евро в год

11 Апреля 2022 • 10:05 Комментировать

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич очень близок к продлению контракта с миланской командой.

По информации Calciomercato, боссы миланского клуба готовы предложить 33-летнему хорватскому футболисту контракт с зарплатой в четыре миллионов евро в год. Стороны близки к тому, чтобы подписать однолетнее соглашение с возможностью продления на ещё один сезон.

Напомним, что в этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянском чемпионате 28 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.04  21:45 Болонья ... Сампдория 2.27 3.40 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Апреля
11:04 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Интер» продолжает оставаться фаворитом в борьбе за скудетто»
10:24 · Италия. Серия А
Асенсио может перейти в «Ювентус»
10:05 · Италия. Серия А
«Интер» по новому контракту готов платить Перишичу 4 млн евро в год
09:39 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Салернитаны» осудил поведение игроков и тренеров «Ромы»
09:29 · Италия. Серия А
«Атлетико» интересуется защитником «Удинезе»
09:20 · Италия. Серия А
«Интер» может летом подписать полузащитника «Удинезе»
08:43 · Италия. Серия А
Траоре: Я всегда говорил, что с «Сассуоло» всё в порядке
08:31 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо попал в сферу интересов «Лацио»
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус», «Милан» и «Рома» интересуются Лингардом
08:11 · Англия. Премьер-лига
Дибала не хочет переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»
08:09 · Италия. Серия А
Стала известна статистика Кокорина в матче с «Наполи»
01:01 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о том, кто теперь является фаворитом Серии А
00:53 · Италия. Серия А
«Милан» не пропускает 6 матчей в Серии А кряду
00:31 · Италия. Серия А
Моуринью извинился за слова своего помощника
00:29 · Италия. Серия А
Пиоли больше не хочет обсуждать судейство
Все новости
Рекомендуем