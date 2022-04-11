«Интер» по новому контракту готов платить Перишичу 4 млн евро в год

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич очень близок к продлению контракта с миланской командой.

По информации Calciomercato, боссы миланского клуба готовы предложить 33-летнему хорватскому футболисту контракт с зарплатой в четыре миллионов евро в год. Стороны близки к тому, чтобы подписать однолетнее соглашение с возможностью продления на ещё один сезон.

Напомним, что в этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянском чемпионате 28 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.