«Милан» не пропускает 6 матчей в Серии А кряду

«Милан» не пропустил в рамках 32-го тура в матче против «Торино» (0:0). Таким образом, «россонери» не пропускают голов уже 6 туров подряд!

Очень аккуратно стали играть подопечные Пиоли, причем на этом отразилась и эффективность атаки. На вышеуказанном отрезке коллективу удалось отличиться всего трижды в воротах соперников.

«Милан» потерял очки, но пока лидирует в таблице. В копилке 68 очков. У «Интера» 66, причем подопечные Индзаги имеют матч в запасе. Огромный объем проблем создали себе футболисты Пиоли после мировой с «Торино». Команда рискует остаться без чемпионства.