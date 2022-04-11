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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не пропускает 6 матчей в Серии А кряду

11 Апреля 2022 • 00:53 Комментировать

«Милан» не пропустил в рамках 32-го тура в матче против «Торино» (0:0). Таким образом, «россонери» не пропускают голов уже 6 туров подряд!

Очень аккуратно стали играть подопечные Пиоли, причем на этом отразилась и эффективность атаки. На вышеуказанном отрезке коллективу удалось отличиться всего трижды в воротах соперников.

«Милан» потерял очки, но пока лидирует в таблице. В копилке 68 очков. У «Интера» 66, причем подопечные Индзаги имеют матч в запасе. Огромный объем проблем создали себе футболисты Пиоли после мировой с «Торино». Команда рискует остаться без чемпионства.


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окончен Рома 2:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
окончен Торино 0:0 Милан 4.30 3.45 1.90
11.04  21:45 Болонья ... Сампдория 2.27 3.40 3.25
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