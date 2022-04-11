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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» определил трансферную цель номер один на лето 2022 года

11 Апреля 2022 • 00:25 Комментировать

Руководители «Милана» планируют всерьёз усилить атакующий потенциал команды за счет трансфера нападающего сборной Италии и «Сассуоло» — Доменико Берарди. 27-летний футболист — цель номер один на лето 2022 года. О данной информации сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

С фланговыми нападающими у «Милана» явные проблемы, поэтому Пиоли просит подписать универсала, способного тащить команду вперед.

В текущем сезоне Берарди за 27 матчей Серии А забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Рыночная стоимость итальянца — 35 млн евро. Текущее соглашение с «Сассуоло» заканчивается летом 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди
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