«Милан» определил трансферную цель номер один на лето 2022 года

Руководители «Милана» планируют всерьёз усилить атакующий потенциал команды за счет трансфера нападающего сборной Италии и «Сассуоло» — Доменико Берарди. 27-летний футболист — цель номер один на лето 2022 года. О данной информации сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

С фланговыми нападающими у «Милана» явные проблемы, поэтому Пиоли просит подписать универсала, способного тащить команду вперед.

В текущем сезоне Берарди за 27 матчей Серии А забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Рыночная стоимость итальянца — 35 млн евро. Текущее соглашение с «Сассуоло» заканчивается летом 2024 года.