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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта объяснил, почему итальянский футбол перестал котироваться в Европе

10 Апреля 2022 • 19:00 Комментировать

Бывшая звезда «Милана» и итальянской сборной, Алессандро Костакурта, поделился своим мнением о причинах общего кризиса в итальянском футболе. Он проявляется в отсутствии побед в европейских кубках, а также в общей утрате престижа - вряд ли кто сегодня назовет Серию А главным чемпионатом Европы, как это было двадцать-тридцать лет тому назад.

- И «Милан», и «Интер», и «Наполи» не тянут на идеальные команды. Каждый раз они могут преподнести неприятный сюрприз и потерять очки. «Милан» не может забить «Болонье», «Наполи» едва справляется с «Удинезе», «Интер» безропотно уступает  дома «Сассуоло». Это означает, что в Европе у них шансов не будет, - заявил Костакурта, слова которого цитирует Corriere dello Sport.

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окончен Дженоа 1:4 Лацио 4.05 3.50 1.95
окончен Наполи 2:3 Фиорентина 1.78 3.75 4.50
окончен Сассуоло 2:1 Аталанта 3.40 3.95 2.00
окончен Венеция 1:2 Удинезе 3.70 3.35 2.08
Идет 45 минута Рома 0:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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