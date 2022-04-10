Костакурта объяснил, почему итальянский футбол перестал котироваться в Европе

Бывшая звезда «Милана» и итальянской сборной, Алессандро Костакурта, поделился своим мнением о причинах общего кризиса в итальянском футболе. Он проявляется в отсутствии побед в европейских кубках, а также в общей утрате престижа - вряд ли кто сегодня назовет Серию А главным чемпионатом Европы, как это было двадцать-тридцать лет тому назад.

- И «Милан», и «Интер», и «Наполи» не тянут на идеальные команды. Каждый раз они могут преподнести неприятный сюрприз и потерять очки. «Милан» не может забить «Болонье», «Наполи» едва справляется с «Удинезе», «Интер» безропотно уступает дома «Сассуоло». Это означает, что в Европе у них шансов не будет, - заявил Костакурта, слова которого цитирует Corriere dello Sport.