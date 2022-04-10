Делофеу и Бекао принесли победу «Удинезе» на выезде

Голы Херарда Делофеу и Родриго Бекао принесли победу «Удинезе» в матче против «Венеции» в рамках 32-го тура Серии А.
Стоит отметить, что на 86-й минуте Тома Анри сравнял счёт в матче, но на исходе добавленного времени Бекао вновь вывел свою команду вперёд, установив окончательный счёт.
«Удинезе» занимает по результатам проведённого матча 12-е место, имея в активе 36 очков. «Венеция» располагается в зоне вылета – 18 место и 22 зачётных балла в активе.
Протокол игры
|35'Делофеу Херард (0:1)
|(1:1) Анри Тома86'
|90'Бекао Родриго (1:2)
Маенпяя Ники•Эбюэхи Тайронн 57' (Кийине Софиан ( 57') •Модоло Марко•Чеккарони Пьетро • 61'Хапс Ридгесиано • 28'Чрнигой Домен 72' (Нани Луиш ( 72' ) • 76'Ампаду Этан • 74'Бузио Джанлука 2' 52' (Вакка Антонио ( 52') •Кюизанс Микаэль 18' 52' (Араму Маттиа ( 52') •Анри Тома • 59'Йонсен Деннис 58' (Окереке Давид ( 58')
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Мари Пабло•Перес Неуэн•Молина Науэль 84' (Соппи Брэндон ( 84') •Арслан Толгай-Али 18' 69' (Самарджич Лазар ( 69') •Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор 84' (Яяло Мато ( 84') •Удоги Дестини 62' 72' (Зеегелаар Марвин ( 72') •Гомеш Бету•Делофеу Херард 69' (Саксесс Исаак ( 69')
10 апреля. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".