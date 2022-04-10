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Чемпионат Италии. Серия А

Делофеу и Бекао принесли победу «Удинезе» на выезде

10 Апреля 2022 • 18:11 Комментировать
Венеция
1:2
Удинезе
окончен

Голы Херарда Делофеу и Родриго Бекао принесли победу «Удинезе» в матче против «Венеции» в рамках 32-го тура Серии А.

Стоит отметить, что на 86-й минуте Тома Анри сравнял счёт в матче, но на исходе добавленного времени Бекао вновь вывел свою команду вперёд, установив окончательный счёт.

«Удинезе» занимает по результатам проведённого матча 12-е место, имея в активе 36 очков. «Венеция» располагается в зоне вылета – 18 место и 22 зачётных балла в активе.

Протокол игры  
Венеция 1:2Удинезе
  35'Делофеу Херард (0:1)
(1:1) Анри Тома86'   
  90'Бекао Родриго (1:2)
Маенпяя НикиЭбюэхи Тайронн  57' (Кийине Софиан (  57') Модоло МаркоЧеккарони Пьетро   61'Хапс Ридгесиано   28'Чрнигой Домен  72' (Нани Луиш (  72'   76') Ампаду Этан   74'Бузио Джанлука   2'  52' (Вакка Антонио (  52') Кюизанс Микаэль   18'  52' (Араму Маттиа (  52') Анри Тома   59'Йонсен Деннис  58' (Окереке Давид (  58')
Запасные: Фьордилино ЛукаКальдара МаттиаСвобода МихаэльУльманн МаксимилианТессманн ТаннерБертинато БруноНсаме Жан-Пьер
Сильвестри МаркоБекао РодригоМари ПаблоПерес НеуэнМолина Науэль  84' (Соппи Брэндон (  84') Арслан Толгай-Али   18'  69' (Самарджич Лазар (  69') Уолас СоузаМакенго Жан-Виктор  84' (Яяло Мато (  84') Удоги Дестини   62'  72' (Зеегелаар Марвин (  72') Гомеш БетуДелофеу Херард  69' (Саксесс Исаак (  69')
Запасные: Гаспарини МануэльПаделли ДаниэлеБенкович ФилипНюйтинк БрэмПуссетто ИгнасиоНесторовски Илья
10 апреля. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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окончен Наполи 2:3 Фиорентина 1.78 3.75 4.50
окончен Сассуоло 2:1 Аталанта 3.40 3.95 2.00
окончен Венеция 1:2 Удинезе 3.70 3.35 2.08
Идет 45 минута Рома 0:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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