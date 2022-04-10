Делофеу и Бекао принесли победу «Удинезе» на выезде

Голы Херарда Делофеу и Родриго Бекао принесли победу «Удинезе» в матче против «Венеции» в рамках 32-го тура Серии А.

Стоит отметить, что на 86-й минуте Тома Анри сравнял счёт в матче, но на исходе добавленного времени Бекао вновь вывел свою команду вперёд, установив окончательный счёт.

«Удинезе» занимает по результатам проведённого матча 12-е место, имея в активе 36 очков. «Венеция» располагается в зоне вылета – 18 место и 22 зачётных балла в активе.