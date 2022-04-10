Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» обыграть аутсайдера

«Лацио» одержал уверенную победу в матче 32-го тура чемпионата Италии, переиграв на выезде «Дженоа» со счётом 4:1.

Победу «Лацио» принёс Чиро Иммобиле, оформивший в матче хет-трик. Ещё один гол за гостевую команду забил Адам Марушич, открывший счёт во встрече.

Единственный гол «Дженоа» записан на Патрика, отправившего мяч в собственные ворота в середине второго тайма.

Победа позволила «Лацио» сократить отставание от «Ювентуса», идущего четвёртым, до семи очков. «Дженоа» является кандидатом навылет, находясь в подвале турнирной таблицы с 22-мя очками.