Лингард может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда, сообщает Mirror.

Контракт 29-летнего футболиста с манкунианцами истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне АПЛ Лингард провёл 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед», который находится в системе клуба с 2000 года. Также в его карьере были краткосрочные аренды в «Лестер», «Бирмингем», «Брайтон», «Дерби Каунти» и «Вест Хэм».