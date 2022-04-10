Перишич: «Интер» до конца будет бороться за чемпионство

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов миланской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Иван сказал, что в феврале и марте миланская команда выступала не лучшим образом, но шансы на победу в чемпионате ещё есть. Перишич отметил, что футболисты «Интера» до конца будут сражаться за чемпионство. Хорватский полузащитник добавил, что уверен в силе «Интера».

Напомним, что на данный момент «Интер» занимает вторую строчку в таблице. На скудетто в этом сезоне также претендуют «Милан» и «Наполи».