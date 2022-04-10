«Лацио» назвал сумму, за которую отпустит Луиса Альберто

Руководители римского «Лацио» определились с суммой, за которую готовы продать испанского полузащитника Луиса Альберто в другую команду.

По информации Fichajes, боссы римской команды готовы отпустить 29-летнего испанского футболиста за 30 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Альберто заинтересованы несколько клубов из Ла Лиги, а именно мадридский «Атлетико» и «Севилья».За «Лацио» Луис выступает с 2016 года.

В этом сезоне Луис Альберто провёл в итальянском чемпионате 28 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью ассистами.