Тренер «Милана»: Чтобы выиграть титул в Серии А, нужен характер победителя

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал журналистам о том, что нужно команде для того, чтобы выиграть чемпионский титул в итальянском чемпионате.

Пиоли сказал, что для того, чтобы выиграть скудетто, нужен характер настоящего победителя. Тренер «россонери» отметил, что старается настраивать свою команду на победу в каждом матче, ведь только так можно будет обогнать конкурентов.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А. Следом за «красно-чёрными» следуют «Наполи» и миланский «Интер».