«Ювентус» заинтересован в Эмерсоне и Лоди

«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Лиона» Эмерсона и футболиста мадридского «Атлетико» Ренана Лоди, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб намерен укрепить позицию левого защитника в команде. Помимо двух бразильцев, в шорт-лист «матрасников» входит игрок голландского АЗ Оуэн Вейндал.

Напомним, что Эмерсон принадлежит «Челси» и выступает за «Лион» на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний игрок сборной Италии провёл 24 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

24-летний Лоди принял участие в 23 играх чемпионата Испании, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.