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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» заинтересован в Эмерсоне и Лоди

10 Апреля 2022 • 09:12 Комментировать
Дженоа
...
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4.05 3.50 1.95
Через 1 ч. 16 мин.

«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Лиона» Эмерсона и футболиста мадридского «Атлетико» Ренана Лоди, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб намерен укрепить позицию левого защитника в команде. Помимо двух бразильцев, в шорт-лист «матрасников» входит игрок голландского АЗ Оуэн Вейндал.

Напомним, что Эмерсон принадлежит «Челси» и выступает за «Лион» на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний игрок сборной Италии провёл 24 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

24-летний Лоди принял участие в 23 играх чемпионата Испании, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эмерсон Ренан Лоди
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