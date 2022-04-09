«Эмполи» и «Специя» разошлись миром

«Эмполи» и «Специя» сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Италии. Обе команды не сумели порадовать зрителей забитыми мячами.

«Эмполи» по итогам матча занимает 12-е место в турнирной таблице с 34 очками, «Специя» расположилась на 15-й строчке, имея в активе на один балл меньше.