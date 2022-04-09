«Эмполи» и «Специя» разошлись миром

«Эмполи» и «Специя» сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Италии. Обе команды не сумели порадовать зрителей забитыми мячами.
«Эмполи» по итогам матча занимает 12-е место в турнирной таблице с 34 очками, «Специя» расположилась на 15-й строчке, имея в активе на один балл меньше.
Протокол игры
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Романьоли Симоне 79' (Исмайли Ардиан ( 79') •Вити Маттиа•Паризи Фабьяно•Журковски Шимон 20' 56' (Ла Мантия Андреа ( 56') •Аслани Кристьян•Бандинелли Филиппо 79' (Хендерсон Лиам ( 79') •Байрами Недим•Ди Франческо Федерико 11' 57' (Бенасси Марко ( 57') •Пинамонти Андреа
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен • 29'Эрлич Мартин•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш 90' (Феррер Сальвадор ( 90') •Маджоре Джулио•Кивёр Якуб•Гьяси Эммануэль 27' 83' (Коваленко Виктор ( 83') •Агудело Кевин 67' (Верде Даниэле ( 67') •Бастони Симоне•Манай Рей 83' (Нзола М'Бала ( 83')
09 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).