Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет избавиться от Рабьо

09 Апреля 2022 • 16:23 Комментировать
Эмполи
0:0
Специя
окончен

Руководство «Ювентуса» намерено продать полузащитника Адриана Рабьо грядущим летом, сообщает Football Italia.

По информации источника, туринцы хотят разгрузить платёжную ведомость, чтобы приобрести нового игрока в полузащиту. Сообщается, что «Ювентус» проявляет интерес к футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и хавбеку «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.

Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Рабью защищает цвета «Ювентуса» с 2019 года. В Текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 26 матчах, отметившись двумя результативными передачами.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Адриен Рабио Сергей Милинкович-Савич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 0:0 Специя 1.90 3.45 4.30
09.04  19:00 Интер Милан ... Верона 1.36 5.40 8.40
09.04  21:45 Кальяри ... Ювентус 4.80 3.75 1.77
10.04  13:30 Дженоа ... Лацио 3.80 3.50 2.04
10.04  16:00 Наполи ... Фиорентина 1.82 3.75 4.40
10.04  16:00 Сассуоло ... Аталанта 3.40 3.65 2.11
10.04  16:00 Венеция ... Удинезе 3.25 3.50 2.26
10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
17:56 · Италия. Серия А
«Эмполи» и «Специя» разошлись миром
16:59 · Италия. Серия А
Пиоли: «Возможность бороться за Скудетто – огромная привилегия»
16:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет избавиться от Рабьо
15:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» просит у «Атлетико» сделать скидку на Морату
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не оставляет попытки заполучить Жоржиньо
15:30 · Италия. Серия А
«Милан» поспорит с «Ювентусом» за трансфер Миленковича
13:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» твёрдо намерен продать Рабио этим летом
13:45 · Италия. Серия А
Бывший физиотерапевт «Ювентуса» предостерёг «старую синьору» от последствий трансфера Дзаньоло
10:36 · Италия. Серия А
Жиру: Футболисты «Милана» сделают всё возможное для того, чтобы выиграть титул
10:17 · Италия. Серия А
Жиру: «Испытываю огромное уважение к Ибрагимовичу»
10:03 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» летом хочет подписать форварда «Баварии»
09:44 · Италия. Серия А
Индзаги: У «Интера» есть всё для того, чтобы побеждать в каждом матче
09:16 · Италия. Серия А
Побега летом вернётся в «Милан»
09:12 · Италия. Серия А
Моуринью: В «Роме» я стараюсь найти баланс
00:26 · Италия. Серия А
Кассано: «Итальянский футбол – отстой» 1
Все новости
Рекомендуем