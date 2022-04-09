«Ювентус» хочет избавиться от Рабьо

Руководство «Ювентуса» намерено продать полузащитника Адриана Рабьо грядущим летом, сообщает Football Italia.

По информации источника, туринцы хотят разгрузить платёжную ведомость, чтобы приобрести нового игрока в полузащиту. Сообщается, что «Ювентус» проявляет интерес к футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и хавбеку «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.

Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Рабью защищает цвета «Ювентуса» с 2019 года. В Текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 26 матчах, отметившись двумя результативными передачами.