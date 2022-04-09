«Ювентус» твёрдо намерен продать Рабио этим летом

Руководители туринского «Ювентуса» собираются продать французского полузащитника Адриена Рабио в летнее трансферное окно.

По информации Football Italia, «старая синьора» хочет летом продать 27-летнего французского футболиста для того, чтобы освободить место в составе и разгрузить зарплатную ведомость для подписания контрактов с Полем Погба и Сергеем Милинковичем-Савичем.

Напомним, что в этом сезоне Адриен Рабио провёл в итальянском чемпионате 26 поединков и отметился двумя результативными передачами.