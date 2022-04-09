Жиру: Футболисты «Милана» сделают всё возможное для того, чтобы выиграть титул

Опытный французский нападающий «Милана» Оливье Жиру в разговоре с журналистами заявил о том, что «россонери» готовы пойти на всё для того, чтобы выиграть чемпионство.

Жиру сказал, что сейчас миланская команда лидирует в турнирной таблице, так что нужно продолжать в том же духе и сохранять спокойствие. Оливье отметил, что футболисты «Милана» готовы сделать всё возможное для того, чтобы в этом сезоне выиграть чемпионский титул.

Напомним, что на данный момент «россонери» лидируют в турнирной таблице. Следом за миланцами расположились «Наполи» и «Интер».