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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: Футболисты «Милана» сделают всё возможное для того, чтобы выиграть титул

09 Апреля 2022 • 10:36 Комментировать

Опытный французский нападающий «Милана» Оливье Жиру в разговоре с журналистами заявил о том, что «россонери» готовы пойти на всё для того, чтобы выиграть чемпионство.

Жиру сказал, что сейчас миланская команда лидирует в турнирной таблице, так что нужно продолжать в том же духе и сохранять спокойствие. Оливье отметил, что футболисты «Милана» готовы сделать всё возможное для того, чтобы в этом сезоне выиграть чемпионский титул.

Напомним, что на данный момент «россонери» лидируют в турнирной таблице. Следом за миланцами расположились «Наполи» и «Интер».

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09.04  16:00 Эмполи ... Специя 1.91 3.85 3.90
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