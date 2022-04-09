Жиру: «Испытываю огромное уважение к Ибрагимовичу»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился мнением о физической форме партнёра по команде Златана Ибрагимовича.

«Это просто невероятно. Он постоянно хочет большего. Не знаю, позволит мне здоровье забивать через пять лет. Я испытываю огромное уважение к Ибрагимовичу», — приводит слова Жиру Milan News 24.

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович провёл за «Милан» 23 матча во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 2 результативные передачи. Контракт нападающего с «россонери» рассчитан до лета нынешнего года. На счету 35-летнего Жиру 11 забитых голов и четыре передачи в 30 играх.