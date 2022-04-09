Индзаги: У «Интера» есть всё для того, чтобы побеждать в каждом матче

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов миланской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Индзаги сказал, что у миланского клуба есть всё для того, чтобы побеждать в каждом матче и в итоге завоевать второй чемпионский титул кряду. Симоне отметил, что «Интер» доказал свои претензии на чемпионство в прошлом туре, когда в тяжелейшем матче на выезде был обыгран туринский «Ювентус».

Напомним, что на данный момент «Интер» занимает третью строчку в таблице. Подопечные Индзаги на четыре очка отстают от «Милана», но у «Интера» есть ещё одна игра в запасе.