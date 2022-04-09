Побега летом вернётся в «Милан»

Итальянский полузащитник «Торино» Томмазо Побега летом вернётся в расположение «Милан».

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, туринская команда очень хотела продлить арендное соглашение 22-летнего итальянского футболиста на ещё один сезон, но руководители «россонери» рассчитывают на Томмазо и хотят уже летом вернуть его в миланский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Томмазо Побега провёл в итальянской лиге в составе «Торино» 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.