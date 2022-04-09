Моуринью: В «Роме» я стараюсь найти баланс

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал журналистам о том, что чего хочет достичь с римской командой.

Моуринью заявил, что он прекрасно понимает, где работает. Жозе отметил, что старается найти в римской команде баланс и создать идентичность, ведь «Рома» всегда должна добиваться успехов. Португальский специалист добавил, что, при всём уважении к «Лацио», именно «Рома» является главной командой Рима.

Напомним, что на данный момент римская команда под шефством Жозе Моуринью занимает пятую строчку в итальянском чемпионате.