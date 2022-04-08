Дибала получил 5 предложений от европейских грандов

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает работать над своим трудоустройством со следующего сезона.

Вариантов для продолжения карьеры на данный момент сразу 5:

«ПСЖ».

«Барселона».

«Ньюкасл».

«Интер».

«Арсенал».

Агент Дибалы ведет переговоры со всеми представителями клубов.

Приоритет для Пауло — «Барселона». «Сине-гранатовые» пытаются подписать свободных агентов и сэкономить на трансфере, но вряд ли готовы выполнять требования форварда по зарплате.

Наиболее вероятный вариант — «Интер». Для Дибалы остаться в Италии — простое и правильное решение.