Дибала получил 5 предложений от европейских грандов

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает работать над своим трудоустройством со следующего сезона.
Вариантов для продолжения карьеры на данный момент сразу 5:
- «ПСЖ».
- «Барселона».
- «Ньюкасл».
- «Интер».
- «Арсенал».
Агент Дибалы ведет переговоры со всеми представителями клубов.
Приоритет для Пауло — «Барселона». «Сине-гранатовые» пытаются подписать свободных агентов и сэкономить на трансфере, но вряд ли готовы выполнять требования форварда по зарплате.
Наиболее вероятный вариант — «Интер». Для Дибалы остаться в Италии — простое и правильное решение.