Бремер: «Предпочитаю схемы с тремя защитниками»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер рассказал журналистам о любимых тактических схемах и лучших защитниках мира.

«Я предпочитаю защиту из трех человек, потому что она соответствует системе, которой я себя посвятил. Я научился использовать свою голову на поле. Это не природное качество, этому нужно учиться», - сказал Бремер в интервью DAZN.

Он добавил, что на поле всегда необходимо думать.

«Вы играете не только за счет силы и перехватов. Это более сложно. Вы также должны хорошо знать своих противников. Если нападающий медленный, вы должны оставаться рядом с ним и стараться получить мяч раньше него», - отметил защитник «Торино».

Также он выделил защитников , которые для него служат образцами для подражания.

«Мне всегда нравился Лусио, но, учитывая современных защитников, я думаю, что Вирджил ван Дейк действительно силен. Что касается защитников Серии А, мне нравится Калиду Кулибали», - сказал Бремер.