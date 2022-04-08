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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» определился, кто придёт на замену Бремеру

08 Апреля 2022 • 12:49 Комментировать

Как сообщает Calciomercato Мараш Кумбулла упоминается как наиболее вероятная замена Бремера в «Торино.

Защитник «Ромы» сыграл ключевую роль в этом сезоне в команде Жозе Моуринью, особенно после того, как Роджер Ибаньес выбыл из игры на несколько матчей из-за травмы. В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за команду Моуринью, забив при этом один гол.

При трансферной стоимости в 18 миллионов евро ожидается, что «джаллоросси» потребуют от «Торино» от 20 до 25 миллионов евро, если уроженцы туринский клуб начнет переговоры о переходе футболиста. Однако все будет зависеть от ухода Бремера из клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Мараш Кумбулла Глейсон Бремер
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