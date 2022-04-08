Капелло: «Итальянский футбол не вернётся на вершину в ближайшие восемь лет»

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло заявил журналистам, что итальянский футбол не вернется на вершину в течение почти десяти лет.

«Итальянский футбол сильно отстает от других. Мяч движется медленно, судьи слишком часто свистят. Они слишком часто останавливают игру. Каждое единоборство — это фол, поэтому напряженности никогда не бывает», — сказал Капелло.

Он отметил, что лучшие футболисты мира перестали приезжать в Италию.

«Самая большая проблема заключается в том, что лучшие игроки больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не встретите лучших. Нам нужны стадионы и инфраструктура», - добавил Капелло.

Капелло считает, что итальянский футбол не вернется на вершину в течение еще многих лет.

«В Италии все вмешиваются. Политики, местные ассоциации и так далее… Что касается молодежных секторов, ответственные лица должны отправиться в Испанию, где бы им лучше поработать над техникой, а не над тактикой», - заключил Капелло.