Стало известно, сколько денег «Милан» готов потратить летом на трансферы

Журналистам стало известно о том, какую сумму готовы потратить боссы «Милана» на трансферы в летнее межсезонье.

По информации Gazzetta dello Sport, миланская команда готова летом потратить на трансферы около 100 миллионов евро. «Россонери» планируют заполучить в свои ряды защитника «Лилля» Свена Ботмана, его одноклубника Ренату Саншеша, а также форвардов Джанлуку Скамакку и Дивока Ориги.

Напомним, что на данный момент футболисты «Милана» под шефством Стефано Пиоли лидируют в таблице итальянского чемпионата.