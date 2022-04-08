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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько денег «Милан» готов потратить летом на трансферы

08 Апреля 2022 • 09:09 Комментировать

Журналистам стало известно о том, какую сумму готовы потратить боссы «Милана» на трансферы в летнее межсезонье.

По информации Gazzetta dello Sport, миланская команда готова летом потратить на трансферы около 100 миллионов евро. «Россонери» планируют заполучить в свои ряды защитника «Лилля» Свена Ботмана, его одноклубника Ренату Саншеша, а также форвардов Джанлуку Скамакку и Дивока Ориги.

Напомним, что на данный момент футболисты «Милана» под шефством Стефано Пиоли лидируют в таблице итальянского чемпионата.

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Милан Серия А
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